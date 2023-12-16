في ذكرى وفاته.. تفاصيل خلاف صلاح نظمي مع عبد الحليم حافظ

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 16 ديسمبر ذكرى وفاة الفنان الراحل صلاح نظمي، الذي رحل عن عالمنا عام 1991، بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر، عقب وفاة زوجته الأرمنية الذي جمع بينهما قصة حب كبيرة، واشتهر بأدوار الشر الثانوية، قدم العديد من الأعمال المتنوعة مع فنانين وفنانات جيله، كانت أنجح أدواره هو «حلاوة العنتبلى» في فيلم «على باب الوزير».

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية تفاصيل خلاف صلاح نظمي مع عبد الحليم حافظ..



تفاصيل خلاف صلاح نظمي مع عبد الحليم حافظ

تعرّض الفنان الراحل صلاح نظمي، لموقف أغضبه كثيرًا من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، دفعه لرفع دعوى قضائية ضده وهي التي أصبحت واحدة من أشهر قضايا الفنانين، رفع نظمي دعوى قضائية على العندليب عقب تصريحه في أحد اللقاءات الإذاعية عن من يكون أثقل دم على الشاشة فكانت إجابته هي «صلاح نظمي»، وعدم اعتذاره له شعر نظمي بالإهانة ورفع قضية سب وقذف على العندليب، لكن تم توضيح سوء الفهم في المحكمة، وأكد محامى عبد الحليم في المحكمة أنه لم يقصد الإساءة لصلاح نظمى بل على العكس أنه يشيد بأدائه فى تجسيد الشخصيات التى يؤديها حتى أنه أكثر من أقنعه بأن هذه الشخصيات الشريرة ثقيلة الدم، ولا يقصد شخصية صلاح نظمى الحقيقية، وخسر نظمى القضية، ولكن العندليب صالحه واستعان به للمشاركة فى فيلم أبى فوق الشجر.

المسيرة الفنية للفنان صلاح نظمي

بدأت المسيرة الفنية للفنان صلاح نظمي، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1946، استطاع أن يقدم عدد كبير من الأعمال الفنية والتي من أشهرها «حب ودلع، عصابة حمادة وتوتو، على باب الوزير، اتنين على الطريق، الجحيم، أبي فوق الشجرة، شيء من الخوف، الرجل الثاني، الخيط الرفيع، الأوفوكاتو»، وغيرها من الأعمال الهامة، شارك في عدة افلام منها: هذا جناه، - قلوب دامية، عدو المجتمع - هدية - جوز الاتنين، فتاة من فلسطين، صاحبة الملاليم - نادية - الليل لنا - أوعى المحفظة، ست الحسن، دماء في الصحراء، أنا وحدي - لحن الخلود - الأستاذة فاطمة، أرض الأبطال - قطار الليل، دايمًا معاك - رقصة الوداع والفارس الأسود، ليالي الحب - ضحكات القدر - دعوني اعيش - الميعاد، دعوة المظلوم - معجزة السماء، عشاق الليل - أرض السلام - أنا وقلبي - حياة غانية، أبو عيون جريئة - هل أقتل زوجي - إسماعيل يس للبيع - جميلة، بين الأطلال - موعد مع المجهول - بفكر في اللي ناسيني - حب ودلع - غرام في الصحراء (إنتاج أمريكي - مصري) والرجل الثاني، صائدة الرجال - إني أتهم - العملاق - الرباط المقدس، الضوء الخافت - بلا دموع - شاطئ الحب.

قصة زواج الفنان صلاح نظمي

بدات قصة زواج صلاح نظمي عندما أعجب في يوم بفتاة أرمينية وجدها تتردد على بيت شاب فاعتقد أن بينهما علاقة ما، وحاول أن يجذبها إليه لينال اهتمامها ويستولى عليها من هذا الشاب فلقنته درسا وقلما لم يتوقعهما، ليزداد تعلقه بها ويتردد على مكان عملها، حتى يكتشف أن الشاب الذي تتردد عليه هو شقيقها، فيذهب إليه ويطلب يدها لتشهر إسلامها يوم عقد القران ويرزقهما الله بطفله الوحيد "حسين"، حرص نظمي على خدمة زوجته القعيدة لمدة 30 عام، رافضا أن يتزوج عليها، فكان ينفق الأموال التي يتقضاها من أعماله الفنية على علاجها، ولم يمل يوما لطول مرضها، حتى توفاها الله ليدخل بعدها نظمي في حالة من الاكتئاب، ويُنقل بعدها بفترة قصيرة إلى المستشفى ويظل لشهور في العناية المركزة، حتى تفيض روحه إلى بارئها لاحقا بشريكة عمره في فبراير 1991.