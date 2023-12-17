نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر أفلام أحمد البدري قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المخرج أحمد البدري من تصوير فيلمه “حمص وحلاوة” والذي قد رحل عالمنا قبل عرضه بالسينمات حيث من المقرر عرضه في إجازة نصف العام.

قصة الفيلم

فيلم "حمص وحلاوة" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول 3 أشخاص يعملون في أحد الفنادق، ويلتقون بفنانة شهيرة ثم تبدأ بينهم قصة حب من طرف واحد، ويشارك في بطولة فيلم حمص وحلاوة مجموعة من المطربين الشعبيين، منهم: أمينة، محمود الليثي، رضا البحراوي، أحمد شيبة

وفاة أحمد البدري

وتوفى المخرج أحمد البدري، أمس الجمعة بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه، ومن ثم عان من صعوبات في التنفس وتسمم في الدم، ومكث بسببها في مستشفى معهد ناصر بالعناية المركزة.

صرح أحد المقربين من المخرج أحمد البدري عن تدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى بتر قدمه.

وكشف صديقه هاني الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن آخر تطورات الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري، حيث كتب: “أنا في المستشفى عند صديقي الغالي المخرج أحمد البدري، حالته حرجة وصعبة جدا جدا بعد بتر رجله، أرجو منكم الدعاء له بالشفاء العاجل”.

وأعلن الفنان شريف إدريس، تعرض المخرج الكبير أحمد البدري لوعكة صحية، أدى إلي بتر قدمه، وطالب جمهوره بالدعاء له.

وكتب شريف إدريس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا: “ألف مليون سلامة الصديق العزيز المخرج الكبير أحمد البدري.. ربنا يتمم شفاك علي خير.. للأسف الشديد تم بتر قدمه وهو الآن في معهد ناصر.. دعواتكم بالشفا”.