"مش قمر اللي تتاخد غصب".. زينة تشارك جمهورها البوستر الرسمي لفيلم "الإسكندراني"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة زينة، جمهورها البوستر الرسمي لفيلمها الجديد الإسكندراني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت زينه في البوستر بـ “ملاية لف” المعروفة في التراث السكندري، وهو الأمر الذي يبين طبيعة الشخصية التي تجسدها زينة، وهي فتاة شعبية من الإسكندرية.





وعلقت على البوستر قائلة: "مش قمر اللي تتاخد غصب انتظروا قمر، يوم 4 يناير في سينمات مصر و11 يناير في سينمات الخليج فيلم الإسكندراني للمخرج خالد_يوسف"





تفاصيل شخصية زينة في فيلم الإسكندراني

وتجسد زينة خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة إسكندرانية تدعى قمر، وهي فتاة مكافحة وجدعة وتعيش حياة ظالمة.





أحداث فيلم الإسكندراني









يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول هوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".





أبطال فيلم الإسكندراني









فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيبطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر منالفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.





أحدث أعمال زينة





وإنضمت زينة إلى أسرة مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024.





تفاصيل مسلسل العتاولة





ويتكون المسلسل، من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ومن بطولة أحمدالسقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومي كساب، وحنان سليمان، وهدى الإتربي، هدى المفتيوصلاح عبد الله، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراجأحمد خالد موسى.