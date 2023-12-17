نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. فرح زاهد تروج لفيلمها الجديد "عصابة عظيمة" عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة فرح زاهد بالترويح عن فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "عصابة عظيمة" ومن المقرر عرضة قريبا، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت فرح زاهد برومو الفيلم علي صفحتها الشخصية وعلقت عليه قائلة: "فيلم عصابة عظيمة قريبا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، إخراج وائل إحسان، تأليف وائل الأبياري، إنتاج نهضة مصر للسينما".

فيلم عصابة عظيمة

يتناول أحداث الفيلم الجديد، "عصابة عظيمة"، قصة اجتماعية كوميدية، حيث تقوم سيدة كفيفة، أداء إسعاد يونس، بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي. يجد كريم نفسه في مواقف صعبة، بينما تحاول والدته حل المشكلات. الفيلم يضم أيضًا أداءًا لفرح الزاهد بدور زوجة كريم.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبه، ويشارك فيه أيضًا عدد من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.

ويذكر أن آخر أعمال فرح زاهد حكاية بينا اتفاق، آخر حواديت مسلسل زي القمر،وتناقش الحدوتة معاناة الشباب والشابات، في بداية حياتهم واستعدادهم للزواج ودور التعليم وأمور أخرى.

يُشار أن حكاية بينا اتفاق، هي الحدوتة الثانية عشر والأخيرة، من الموسم الثانى لمسلسل زى القمر، وانطق تصويرها تحت اسم مفترق طرق وتم تغييره بعد ذلك.