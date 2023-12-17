نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قبل ما أمشي".. أغنية جديدة لـ بهاء سلطان بتوقيع عزيز الشافعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان بهاء سلطان، لطرح أغنية جديدة له تحمل اسم "قبل ما امشي" ومن المقرر طرحها قريبًا عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية "قبل ما امشي" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإنتاج روتانا، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ويذكر أن هذه الأغنية تحمل عدد من المفاجئات.

أغنية "دادينا" أحدث أعمال بهاء سلطان

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وقد حققت نجاحًا كبيرًا، وأغنية "دادينا" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وإنتاج شركة روتانا.

ماذا تقول كلمات أغنية "دادينا" ؟

عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

ما هي أبرز أعمال الملحن عزيز الشافعي في عام 2023؟

وفي سياق متصل يذكر أن من أبرز أعمال الملحن عزيز الشافعي في عام 2023، هي أغنية "والله أبدا" الهضبة عمرو دياب وقد حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها.

ويذكر أن أغنية "والله أبدًا" هي تمثل نقلة نوعية جديدة في شكل الموسيقى والأغاني التي يقدمها عمرو دياب في صيف 2023، وأغنية "والله أبدًا" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي لابن زيدون.

ما هي كلمات أغنية "والله أبدًا" لـ عمرو دياب ؟

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

نقول حبايبنا حبايبنا

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا