حمو بيكا لـ تامر حسني: "نجم الجيل متحرمش منك ابدا"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن سعادته بتهنئة النجم تامر حسني على مولودته الجديدة "تاج"، وذلك من حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وأعاد بيكا نشر إستوري تامر حسني ورد عليه قائلًا: "نجم الجيل وكل جيل الفنان تامر حسني شكرًا على كلامك الجميل ده متحرمش منك ابدًا وحقيقي كلامك ده فرحني جدًا".





تهنئة تامر حسني لـ حمو بيكا





حرص الفنان تامر حسني على تهنئة مطرب المهرجانات حمو بيكا على مولودته الجديدة "تاج"، وذلك من حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر صورة حمو بيكا مع ابنته وزوجته.



وعلق تامر حسني على الصورة قائلًا:" تاج حمو بيكا،بعد شوقه كبيرة ربنا كرمك يا حمو مفيش مستحيل، مليون مبروك يا حبيبي وتتربىفي عزك، انت ووالدتها الكريمة، وعقبال الجميع ".





أحدث أعمال حمو بيكا





طرح مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، خلال الأيام الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "الصح بح"، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل مهرجان "الصح بح"



وشارك بيكا في غناء المهرجان، موؤدي المهرجانات حلقولو، وهو من كلمات شمس الناسف، وتوزيع قط كرموز.



وكان قد طرح مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا خلال الأيام الماضية، أغنيته الجديدة بعنوان "الدنيا بايظة"، وذلك عبر قناته الرسمية علىتطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وأغنية الدنيا بايظة من غناء حمو بيكا وأحمد موزة، وكلمات شمس الناسف.



وطرح بيكا خلال الأيام الماضية أغنية بلعب بشياكه وهي من غناء حمو بيكا وعصام صاصا ومودي أمين، وكلمات الشاعر الفاجر.





حمو بيكا يحتفل بسبوع إبنته تاج

أثار مطرب المهرجانات جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة بسبب احتفاله بسبوع ابنته تاج، في إحدى قاعات الزفاف، برفقة زوجته شمسوالعديدمن الأصدقاء والأهل، بالإضافة إلى عدد من مؤديي المهرجانات.

وشارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا متابعيه لحظات احتفاله بسبوع طفلته الأولى تاج، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك”، حيث حرص في بداية الحفل على الوصول إلى قاعة الاحتفال، مستعينًا بسيارة كلاسيكية ومكشوفة السقف، كما أظهرتالصور ارتداءزوجته شمس مجموعة هائلة من الذهب مما أثار جدلًا واسعًا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نجوم المهرجانات في سبوع نجلة حمو بيكا

وحرص عدد من نجوم مطربين المهرجانات على الحضور، وعلى رأسهم مؤدي المهرجانات الشعبية إسلام الملاح ونور التوت وعمروسلامةسبوع تاج ابنة حمو بيكا، مؤديين عددًا من مهرجاناتهم للحاضرين، وسط تفاعل كبير من الحضور.





آخر أعمال حمو بيكا

ويذكر ان اخر اعمال حمو بيكا هو مهرجان (حبيبي ده)، جاء بالتعاون مع عمرو الجزار وأميرة الذهب ومن توزيع غيتو الدخلاوي،كماطرحأغنية تحمل اسم "دلوقتي إحلوينا" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نسبة مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية منالجمهور.