نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبد الرازق عن فكرة قبولها بأن تكون زوجه ثانية: "لن يجرؤ على اخباري بذلك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنان غادة عبد الرازق على فكرة التعدد الزوجي، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، تكونت ظروف مختلفة وتغيرت قيم المجتمع، معتبرة أن الفكرة لم تعد مناسبة في هذا الزمان، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "كتاب الشهرة" التي تقدمها الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر شاشة الجديد.

وفي ردها على سؤال الإعلامي حول إمكانية أن تكون زوجة ثانية، أوضحت غادة عبد الرازق أن هذا أمر غير ممكن، حيث قالت: “لا يمكن، ولن يجرؤ على قول ذلك، إنه استحالة، ليس لديه القدرة على ذلك، لأنني لن أحبه أكثر من نفسي، هو لا يحبني بهذا الشكل".

و تحدثت غادة عبد الرازق عن الكم الكبير من المجوهرات التي ارتدتها في مسلسل "الحاج متولي" من خلال دور نعمة الله، أشارت إلى أن هذه المجوهرات هي ملك والدتها التي تهوى الذهب بشكل كبير. وعندما طلبوا في العمل إضافة مجوهرات كثيرة، قامت بتقديم ذهب والدتها الشخصي وقامت بتصوير المشاهد به. كما عبّرت عن أمنيتها في أن تشاهد والدتها نجاحها كممثلة، مؤكدة أنها كانت تعتبر التمثيل فكرة رافضة في البداية وخشية من الفضيحة".

“حين تحدثت عن لحظة وفاة والدتها، قالت غادة عبد الرازق: 'كانت تطلب مني، كنت الوحيدة، وحثتني على حماية نفسي ورعاية ابنتي روتانا والعناية بها. كنت في حالة انزعاج شديدة، لأنني لم أكن قد شهدت من قبل رحيل أحد عزيز.'”