غادة عبد الرازق: "ارتبطت بأشخاص أكبر مني عشان بدور علي بابا مش حب"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن سبب ارتباطها بأشخاص أكبر منها سنًا، مشيرة إنه ا كانت تفعل ذلك للحصول على حنان والدها بعد رحيله ولكنه ليس بدافع الحب، وذلك خلال إستضافتها في برنامج "كتاب الشهرة" الذب يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر شاشة "الجديد".

وقالت: "وفاة والدي وأخويا وأنا في سن صغير خلاني ارتبطت بأشخاص أكبر مني في السن،كنت بحاول أدور على بابا تاني، والمبرر كنت بتجوز حد أكبر مني ممكن بـ 25 سنة، بدور على بابا مش حب".

واضافت في حديثها: "كنت دلوعة بابا، وقبل ما يتوفى بـ 3 أيام كان مبسوط، لأنه كان هيبقى وزير وحصله هبوط في الدورة الدموية، وتاني يوم عرفنا إن بابا توفى، ومش فاكرة هل اتكسرت أو ضعفت".

وتابعت: "عمري في حياتي ما روحت لـ قبر بابا لأنه مدفون في الشرقية، وروحت لـ قبر ماما مرتين من يوم ما اتوفت من 18 سنة وتعبت نفسيًا جدًا".