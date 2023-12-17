بمشاركة ابنته.. محمد نور يطرح أغنيته الجديدة "عليا" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب محمد نور، خلال الساعات الاخيرة، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "عليا" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية



سبب تسمية الأغنية بـ عليا





وسميت الأغنية على اسم نجلة المطرب محمد نور والتي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كتبت خصيصًا لها.





تفاصيل أغنية عليا





أغنية "عليا" من كلمات الشاعر الغنائي مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين،والفيديو كليب من إخراج المخرجة بتول عرفه.





أحدث أعمال محمد نور





طرح الفنان محمد نور أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "انزل شارك"، والتي يحث فيها المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تفاصيل أغنية "انزل شارك"



الأغنية من تأليف أحمد علاء الدين وتلحين ميدو وتوزيع زووم وإنتاج مهندس أحمد عبد المعبود.





محمد نور وابنته يجتمعان في "عاليا"



وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد نور يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر لطرح أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.

آخر أعمال محمد نور



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور أغنية" السهر للسهيرة"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهاتالشهير “يوتيوب”، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

السهر للسهيرة

جاي اسهر والليله كبيرة

هنا قعداتنا الحلوة كتيرة

عشان احنا صحاب مكان

واللعب للعيبة

بنضيع علشان كسيبة

وأنا أحب الناس الحبيبة

وفي قلبي صحاب مكان

إحنا المكان مكاننا

خد بالك مبناخدش بالنا

إحنا اللي بنبسط الانبساط

إحنا المكان مكاننا

والكل يوسع علشنا

والدنيا اهي حلوه ورايقالنا

سهلة وبسيطة مع ناس بساط

حلوين من يومنا ويومنا ابتدى باليل

عايشن براحتنا رحتنا بتيجي باليل

نسهر والليلة ليلتنا نعز الليل





براحتنا علشان صحتنا عشان ضحكتنا الحلوة تبان

رصتنا جوا صورتنا تشوف الصورة كلها جمدان

وفرحنا وقعدو ف ريحنا الحلوين جنب الجدعان

لفينا وجينا وروحنا اه بس احنا صحاب مكان الحظ للحظيظة