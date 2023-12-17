نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. محمد العمروسي ينضم لفريق عمل "المعلم" لـ مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنضم الفنان محمد العمروسي إلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وإخراج مرقس عادل، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

فريق عمل “المعلم”





ويشارك في بطولة مسلسل المعلم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبىاجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.





وبدأ أمس السبت النجم مصطفى شعبان تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، وإنتاج سينرجى، حيث بدأ شعبان في الديكورالأول الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلًا من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير من الفنانين.





أحدث أعمال محمد العمروسي





وينتظر العمروسي عرض مسلسله الجديد إنترفيو خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضه على منصة Watch IT قريبًا.





ويضم مسلسل إنترفيو العديد من الفنانين، منهم: رنا رئيس، خالد شباط، حازم إيهاب، ديانا هشام، ميدو عادل، سارة نور، محمدالعمروسي، نور بدر، مونيكا ألفونس، خالد جواد، بالإضافة إلى ظهور الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف خلال المسلسل.

مسلسل انترفيو

وكان قد روج الفنان محمد العمروسي لمسلسل انترفيو، من خلال نشره مقطع فيديو لبدء تصويره المسلسل، وذلك عبر حسابه على انستجرام،وعلق قائلصأ: توكلنا على الله.. بدء تصوير مسلسل انترفيو استنونا وادعولنا كتير.. محمد العمروسي.





آخر أعمال النجم مصطفى شعبان





ويذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في شهر رمضان الماضى2023.





أبطال مسلسل بابا المجال





والعمل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى،محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد ا لرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسماسليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موس بدأ اليوم السبت النجم مصطفى شعبانتصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "المعلم"، والمقرر أن يخوض به منافسات رمضان المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى،حيث بدأ شعبان في الديكور الأول الأساسى للعمل، وتجمع المشاهد الأولى من المسلسل كلًا من مصطفى شعبان وانتصار وعدد كبير منالفنانين







