نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا لـ حسن شاكوش: "بيقولوا عدوك ابن كارك وأنا مش عدوك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على استياء حسن شاكوش من عدم دعوته لحضور سبوع ابنته، مشيرًا أنه اتصل به وأرسل الدعوة لمدير أعماله.

حمو بيكا يوضح موقفه من حسن شاكوش

وقال حمو بيكا في فيديو نشره عبر حسابه بموقع فيس بوك: " حسن شاكوش زميلي وأخ ليا.. وبيقولوا عدوك ابن كارك، وأنا يا ابني مش عدوك، أنت أخويا وعلى دماغي، وكلمتك كذا مرة تليفونك مقفول، وقابلت مدير أعمالك وقلتله بتصل بحسن وموبايله دايمًا مقفول، وقلتله إديله الدعوة، وقوله سبوع بنت أخوك يوم كذا.. وطالما بلغت مدير أعمالك يبقى بلغتك، ولو كنت عاوز تيجي كنت جيت زي ما جيت فرحك".



وأضاف حمو بيكا، قائلا: "هعاديك في إيه يا حسن، ربنا ما يجيب عداوة بينا.. سواء جيت أو مجتش كأنك جيت ونورتني وشرفتني، وفي فرحك هجيلك وهكون أول واحد واقف معاك علشان أنت مش عدوي، أنت أخ ليا، وعمر كمال عزمته وكلمته ومجاليش برضه هعمل إيه تاني.. أنا ماعدنيش العيب أنتم أخواتي وأصحابي وأنا كنت خير ليكم وسند وأنتم برضه سند ليا".

وفي وقت سابق، كشف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، سبب عدم حضوره سبوع ابنة حمو بيكا، مؤكدًا أن الأخير لم يقدم له الدعوة، قائلًا: "حمو بيكا معزمنييش على عقيقة بنته، وأنا مبتحركش من مكاني غير لما أتعزم، وبيكا معاه تلفوني لو عزمني كنت رحت".

تامر حسني يهنئ حمو بيكا علي مولودته



حرص الفنان تامر حسني على تهنئة مطرب المهرجانات حمو بيكا على مولودته الجديدة "تاج"، وذلك من حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر صورة حمو بيكا مع ابنته وزوجته.



وعلق تامر حسني على الصورة قائلًا:" تاج حمو بيكا،بعد شوقه كبيرة ربنا كرمك يا حمو مفيش مستحيل، مليون مبروك يا حبيبي وتتربى في عزك، انت ووالدتها الكريمة، وعقبال الجميع ".