نانسي عجرم تعتذر عن عدم المشاركة في مدل بيست

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - اعتذرت نانسي عجرم عن عدم المشاركة في مهرجان مدل بيست MDLBEAST في ليلته الثالثة والأخيرة في الرياض حدادا على أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقد كان مكتبها الإعلامي نشر بيانا جاء فيه أن "نانسي اعتذرت عن مدل بيست، وذلك بعد الإعلان عن وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لمشاركة الشعب الكويتي مصابهم الأليم".

وعبر حسابها على إكس نعت نانسي الراحل الشيخ وكتبت " أصدق التعازي للكويت وشعبها الحبيب بوفاة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح".

واضاف البيان "نانسي تعتذر من إدارة مهرجان مدل بيست الذي تحترمه، ومن الجمهور السعودي الذي تحب وتقدّر، وتعرب عن أملها بلقائهم قريبا معهم في ظروف أفضل".

من الفنانين الذين تمّ إلغاء حفلاتهم بعد وفاة الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، حفل ليلة البرنس والعمالقة لــ ماجد المهندس الذي كان مقررا يوم 22 ديسمبر. وذلك بعد إعلان حساب شركة روتانا الخبر على إكس "تأجيل حفل #ليلة_البرنس_والعمالقة والذي كان من المقرر تنظيمه بتاريخ 22 ديسمبر وسيتم تحديد الموعد المناسب لاحقاً".