حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا على منتقدي سبوع ابنته تاج الذى كان فى إحدى قاعات الأفراح ، وظهرت فيه زوجته وهى مرتدية الكثير من الذهب.

وقال حمو بيكا، في بث مباشر من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: سيبوا الملك للمالك، والكلمتين دول للقريب قبل الغريب، أنا طالع من منطقة شعبية اسمها الدخيلة من أسرة متكونة من أربع إخوات والأب والأم وكنا قاعدين في أوضة وصالة والحمام جوه المطبخ، وأول مرة أقول الكلام ده واعذروني كنت قاعد في أوضة وصالة والحمام في المطبخ، وأبويا على باب الله بيسافر ويتغرب ويشقى علشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال.

وأضاف حمو بيكا ، قائلاً: أنا ما دخلتش مدرسة وما اتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير وأنا صغير، وعمري ما مديت إيدي على حاجة مش بتاعتي وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي، وأنا ما اتولدتش في بقي معلقة دهب وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد الوقت ده.

وكشف حمو بيكا عن صور له قبل الشهرة، قائلًا: صوري دي تاج هشليها على راسي لحد ما أموت، وكنت راجل شقيان وتعبان وبدأت رحلتي وقلت أجرب اشتغلت وغنيت وجت معايا والناس حبتني لأن دمي خفيف.

وأضاف حمو بيكا: حوار الدهب اللي مراتي لابساه مش جديد، وفي واحدة معرفهاش اتكلمت وهسمعكوا كمية الحقد والغيرة والنفسنة ومش هي لوحدها اللي بتتكلم بصفار وغل ولو دي حفيدتها أو بنتها وهي قادرة هتعمل أكتر من اللي أنا عملته وأنا معرفهاش وشفت من ده كتير وشفت غل من ده كتير مش فاهم ليه وبتقول مراتي لابسة خمسة ستة كيلو دهب.

وعن سبوع ابنته تاج، فعلق حمو بيكا، قائلًا: أنا فرحت ببنتي وعملت عقيقة ودبحت لها وعملت السنة اللي المفروض تتعمل، وطلعت لحمة وأكلت وعلى طول مش في العقيقة بس، ولكن أنا كنت نادر أعملها الليلة دي.

واختتم حمو بيكا حديثه ، قائلاً: عاوز أقول لكل واحد قريب ما تتصلش بيا تطلب مني شيء علشان أنت معاك اللي يديلك وبتطلب ببجاحة أنا مش هديك حاجة، هي الحاجة غصب ما تطلبش ببجاحة وقلة أدب، وخفوا شوية أنا عملت سبوع بنتي إيه المشكلة في ناس بتعمل وبتجيب وبتتهادى بعربيات وألماظ هي الكحكة في إيد اليتيم عجبة.