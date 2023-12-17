منهم بابا الفاتيكان والملك تشارلز.. هؤلاء هم الأكثر أناقة في عام 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا عن ترتيبها السنوي لأسماء تميّزت بأناقة أسلوبها في العام 2023. وقد تضمّنت القائمة التي تمّ إصدارها في هذا المجال 71 اسمًا تعود إلى 37 امرأة، 21 رجلًا، 3 ثنائيّات بالإضافة إلى 7 أسماء تعود لأشياء، وأماكن، وحتى حشرات.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأسماء المُدرجة في القائمة النهائيّة تمّ اختيارها من بين 250 اسمًا كان لها تأثير على أساليب الأناقة، والعيش، والتعبير خلال العام الجاري. أما من بين أبرز الشخصيات المؤثّرة في مجال الأناقة فذكرت الصحيفة النجم فاريل ويليامز الذي تسلّم في شهر فبراير الماضي مهام الإدارة الإبداعيّة للمجموعات الرجاليّة في دار Louis Vuitton، النجمة الأمريكية مارغو روبي بطلة فيلم Barbie التي اعتمدت اللون الوردي لمعظم إطلالاتها على البساط الأحمر في العروض الأولى لهذا الفيلم حول العالم، النجمة الباربادوسيّة ريهانا التي كانت صاحبة الاسم الأكثر بحثًا على محرّك غوغل في 2023، والنجمة بيونسيه التي ظهرت بأكثر من 150 إطلالة من أشهر دور الأزياء خلال جولتها الفنيّة العالميّة التي رافقت إصدار ألبومها الغنائي Renaissance.

ومن المصممات التي وردت أسماؤهن في القائمة نذكر ميوتشيا برادا التي تُشرف على علامتي Prada وMiu Miu، أما من بين الرياضيات فظهر اسم لاعبة كرة المضرب كوكو غوف التي تهتم كثيرًا بتنسيق أزيائها الرياضية بعناية خلال المباريات التي تُشارك بها.

الملك تشارلز الأكثر أناقة لعام 2023

الشخصيات الملكية الأكثر أناقة لعام 2023:

ومن الأسماء الملكيّة الواردة في هذه القائمة نذكر: الملك تشارلز الثالث الذي حافظ في إطلالاته خلال العام الجاري على أناقة كلاسيكيّة غير مرتبطة بزمن. أما من الأسماء المُستغربة في هذه اللائحة فاسم الحبر الأعظم البابا فرنسيس، الذي دخلها من خلال اعتماده سترة بيضاء واقية من البرد فوق ثوبه الكهنوتي. واللافت في الأمر أن صورته بهذه الإطلالة التي ظهر فيها خلال شهر مارس الماضي، ليست حقيقيّة ولكنها وليدة الذكاء الاصطناعي.

أماكن.. أشياء.. وحشرات أكثر أناقة!!!!

الغريب في هذه القائمة أنها تضمّنت أسماء لشخصيّات، وأشياء، وحتى حشرات نذكر منها: مركز The Sphere الترفيهي الذي يُعتبر أكبر مبنى دائري في العالم وقد افتتح أبوابه في مدينة لاس فيغاس خلال شهر سبتمبر الماضي، يخت Koru لصاحبه الملياردير جيف بيزوس، الصرصور الشهير الذي تمّ التقاط صور له على البساط الأبيض لحفل "ميت غالا"، والشخصية الأبرز في فيلم Oppenheimer التي تحمل اسم جي. روبرت أوبنهايمر والتي يجسّدها الممثل الإرلندي سيليان مورفي.

وتجتمع العديد من الأسماء المختارة في هذه القائمة حول مفهوم الرفاهية الهادئة أو Quiet Luxury. يحتضن هذا المفهوم الأناقة الرصينة والترف المُستتر، ومن أشهر الشخصيات التي تتبناه نذكر مؤسس Facebook مارك زوكربرغ المعروف بارتدائه القمصان القطنيّة نفسها من علامة Brunello Cuccinelli، المصممة فوبي فيلو وعلامتها الجديدة التي تعتمد على الإطلالات الموحدة اللون، الثنائي المؤلف من لاعب كرة القدم دايفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، بالإضافة إلى ولي عهد الأردن الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوى الذين يتميّزون بإطلالاتهم البسيطة والفاخرة في الوقت نفسه.