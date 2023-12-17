ننشر تفاصيل فيلم ”الإسكندراني” لـ أحمد العوضي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - يستعد صناع فيلم "الاسكندراني" لعرض فيلمهم الجديد ومن المقرر عرضه في جميع السينمات في شهر يناير المقبل، لينضم إلى قائمة أفلام موسم رأس السنة.

أحداث فيلم الإسكندراني

من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائى بالتعاون «روتانا استديوز»، وتدور أحداثه فى اطار من الاكشن فيجسد الفنان بيومى فؤاد شخصية تدعى «على الإسكندراني» وهو أحد تجار الإسكندرية الكبار، وأحمد العوضى بشخصية ابنه وتدعى «بكر الإسكندراني» ويدخل فى عدة صراعات فى حياته بشكل مثير.

أبطال فيلم الإسكندراني

ويشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة من النجوم، أبرزهم: زينة، محمد رضوان، انتصار، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود الليثي، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من إخراج خالد يوسف.