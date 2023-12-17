اليوم.. نادر أبو الليف يستقبل عزاء شقيقه الفنان عادل أنور

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان نادر أبو الليف اليوم الأحد، لاستقبال واجب العزاء في شقيقه الفنان الراحل عادل أنور، في مسجد الحامدية الشاذلية.



وكان قد قرر نادر أبو الليف تغيير موعد ومكان عزاء شقيقه الفنان عادل أنور، بعدما أعلن سابقًا أن العزاء سيقام يوم الجمعة الماضية عقب صلاة المغرب، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

ورحل عن عالمنا في يوم الجمعة الماضية 15 ديسمبر، الفنان عادل أنور شقيق الفنان نادر أبو الليف وخال السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر.

ببكاء هستيري..أيمن بهجت قمر وأبو الليف يشيعان جثمان عادل أنور لمثواه الأخير



ودخل السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر والفنان نادر أبو الليف في حالة بكاء شديدة أثناء تشييع جنازة الفنان والمخرج عادل أنور، ظهر اليوم من مسجد الرحمن بمنطقة الرماية.

وشارك عدد من نجوم الوسط الفني وأعضاء نقابة المهن التمثيلية في تشييع جثمان الراحل عادل أنور وصلاة الجنازة على المتوفي، عقب صلاة الجمعة، من مسجد الرحمن بمنطقة الظباط بالرماية.

نجوم الفن يشاركون في جنازة الراحل عادل أنور



وحرص عدد من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة على الراحل الفنان عادل أنور، وكان أبرز الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأيمن عزب، ومحمد الصاوي، ونادر أبوالليف شقيق الفنان الراحل، وأيمن بهجت قمر، وعدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.