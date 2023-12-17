نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لأزمة صحية.. حنان شوقي تطلب الدعاء للفنان جمال عبد الناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حنان شوقي عن تعرض الفنان جمال عبد الناصر لوعكة صحية، وطالبت الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت حنان شوقي منشورًا، قالت فيه: "ألف سلامة عليك يا صديقي، ربنا يشفيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد وآله بيته الكرام، وتقوم سالم غانم لأولادك والناس اللي بتحبك، أرجو من كل الناس المحترمة الدعاء لـ الفنان الخلوق جمال عبد الناصر".



مشاركة جمال عبد الناصر في مسلسل رسالة الإمام

يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر مشاركته فى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، هافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، المسلسل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو، وإنتاج شركة سعدي جوهر.



تفاصيل مسلسل رسالة الإمام



مسلسل "رسالة الإمام"، رسالة ذات قيمة تاريخية ودينية، وجسد خلال أحداث المسلسل الفنان خالد النبوي شخصية الإمام الشافعي، وسلط العمل الضوء على الحقبة الزمنية منذ وصول الإمام إلى مصر، ويدخل الشافعي مصر حاملًا علمه ورسالته فى ظل وجود محاولات انفصالية وتشتت مذهبي حاد، إلا أن وجود الإمام الشافعي فى المنطقة ساهم بشكل كبير في تخطي مصر تلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثروا بشكل كبير فى مرور تلك الفترة، وسرد المسلسل جميع الأحداث في إطار درامي شيق.