نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاطمة الكاشف تكشف التطورات الصحية للفنان جمال عبد الناصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فاطمة الكاشف عن آخر التطورات الصحية لزوجها الفنان جمال عبد الناصر بعدما أعلنت الفنانة حنان شوقي عن تعرضه لأزمة صحية.

وقالت الفنانة فاطمة الكاشف في تصريحات صحفية لها أن زوجها الفنان جمال عبد الناصر، يعاني من نزلة برد، قائلة:" تعبان شوية فعلًا عنده نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة، وعملنا مسحة علشان نتأكد إذا كان مصاب بفيروس كورونا ولا لا والحمد الله طلع مفيش كورونا.. والدكاترة طمنونا وقالوا ده ميكروب من الجو، وإن شاء الله هيكون كويس، وهو حاليًا بياخد مضاد حيوي ادعوله".



حنان شوقي تطلب الدعاء للفنان جمال عبد الناصر

وكانت قد أعلنت الفنانة حنان شوقي، في الساعات الماضية عن تعرض جمال عبد الناصر لوعكة صحية، وطالبت جمهور الفنان جمال عبد الناصر بالدعاء له بالشفاء العاجل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت حنان شوقي منشورًا، قالت فيه:"ألف سلامة عليك يا صديقي، ربنا يشفيك ويعافيك بجاه سيدنا محمد وآله بيته الكرام، وتقوم سالم غانم لأولادك والناس اللي بتحبك، أرجو من كل الناس المحترمة الدعاء لـ الفنان الخلوق جمال عبد الناصر".