نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا طرح فيلم Trouble Man من بطولة أبرز نجوم هوليوود سمر البشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى العمل على تصوير مشروع سينمائي جديد يضم كوكبة من نجوم هوليوود من أصحاب البشرة السمراء، يطرح بعنوان Trouble Man!.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الفيلم ستدور أحداثه في إطار الكوميديا والأكشن، وسيكون من إخراج سامويل جولدوين.

الفيلم يضم في بطولته ميثون مان وجيليان وايت، ومايك ابس، واورلاندو جونز، ولا لا أنتوني.

ومن الأعمال السينمائية التي تطرح قريبًا بنفس النهج، يجمع المخرج "رون هاورد" مجموعة مميزة من نجوم هوليوود الكبار في فيلمه السينمائي الجديد الذي سيطرح بعنوان Eden.

ووفق "ديد لاين"، الفيلم ستدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وسيضم في بطولته فانيسا كيربي وسيدني سويني وجود لو، وآنا دي ارماس ودانيا بروهل، وقد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الفيلم في شهر نوفمبر.

جديد أعمال سيدني سويني

هذا العمل السينمائي الجديد، يأتي ضمن مشاريع تعمل على تصويرها حاليًا سيدني سويني، من ضمنها، فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وتعيش حاليًا الممثلة الشابة سيدني سويني فترة انتعاشة فنية، حيث قريبًا يشارك كل من سيدي سويني وجلين باول في بطولة عمل سينمائي جديد، يلتقيان خلاله في أدوار البطولة للمرة الأولى.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم المرتقب الذي سيجمع بين الثنائي، ستدور أحداثه في إطار من الكوميدية والإثارة، من إنتاج شركة سوني.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد سيشهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي سيتولى مهمة إخراج الفيلم حسب تقارير لموقع "ديد لاين".

والفيلم سيكون من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على اعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.