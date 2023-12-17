محمد نور يطرح أغنية جديدة.. وابنته "عليا" بطلة الكليب (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - إخراج بتول عرفة..

صدرت أحدث أغنيات المطرب محمد نور، بعنوان "عليا" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وساوند كلاود.

أغنية "عليا" باللهجة المصرية وبقالب غنائي سريع، وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية على "عليا" تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

على صعيد الصورة، شاركت "عليا" ابنة محمد نور والدها في الفيديو كليب، حيث كانت الصورة حقيقية وواقعية بين الأب وابنته، حيث الإهتمام والحرص من الوالد على إبنته ومشاركته لتفاصيل حياة صغيرته.

وحمل فيديو كليب أغنية "عليا" توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في مصر.

أغنية "عليا" من كلمات ميشال توفيق والحان محمد غارب وتوزيع محمد شفيق وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.