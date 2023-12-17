أصالة تستعد لطرح "جنة الحب".. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أصالة لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل أسم "جنة الحب"، بعد النجاح الهائل التي حققته من خلال طرح الجزء الأول من ألبومها الجديد "لحقت نفسي"، وهي من كلمات الشاعر د. ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد.



وأحيت مؤخرًا النجمة أصالة نصري حفلًا غنائيًا كبيرًا برفقة الفنانة أحلام، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.



أصالة توجه رسالة لـ أحلام





وكانت قد أعربت أصالة، عن سعادتها الكبيرة للقاء النجمة أحلام، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التدوينات “إكس”،حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "على الصحبة والمحبة وفي أجمل بلد، سنلتقي أنتِ وأنا، وإن شاء الله بتكون من أحلى الليالي أختي الغاليةأحلامي الطيّبة".



آخر أعمال أصالة نصري



يذكر أن المطربة أصالة، قد طرحت مؤخرًا الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لمابنتجاهل، مانجا، رجل مثالي".