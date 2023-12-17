بدء تصوير مسلسل "محارب" لحسن الرداد وعرضه في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان حسن الرداد، اليوم في تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “محارب”، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

وأعلن السيناريست محمد سيد بشير، من خلال الاستورى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن إنطلاق التصوير، حيث نشر صورة برفقة الفنانة نرمين الفقي، الفنان ماجد المصري، الفنان تامر عبد المنعم، وعلق عليها: "ومن توكل على الله فهو حسبه ووكيله يارب مسلسل محارب، رمضان 2024 بأذن الله.. دعواتكم".

السيناريست محمد سيد بشير

أبطال مسلسل" محارب"

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" عدد من الفنانين منهم، حسن الرداد، أحمد زاهر، نرمين الفقي، ماجد المصري، محمود ياسين جونيور، كريم عفيفي، تامرعبد المنعم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من إخراج شرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.

تفاصيل مسلسل “محارب”

تدور أحداث مسلسل "محارب" في إطار إجتماعي شعبي، ويجسد حسن الرداد ضمن الأحداث شخصية سائق ميكروباص تمر حياته بالعديد من الأزمات، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.