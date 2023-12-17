نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..مصطفى شعبان ينتقل إلى الهرم من أجل "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم مصطفى شعبان تصوير أحدث أعماله الدرامية "المعلم"، والذي ينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024، ومن المقرر أن يصور مشاهده غدًا بمنطقة الهرم.



أماكن تصوير مسلسل "المعلم"



وأنتهى المخرج مرقس عادل مؤخرًا من مراجعة أماكن تصوير مسلسل "المعلم"، حيث سيتم تصويره في عدد من الاستديوهات الداخلية وشوارع القاهرة، بالإضافة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وإحدى الأسواق الشهيرة في منطقة السادس من أكتوبر.



أبطال مسلسل “المعلم”



"المعلم" هو مسلسل درامي من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان لعام 2024. العمل يجمع نخبة من الفنانين، بما في ذلك مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين تمهيدًا لبدء عمليات التصوير.



أحداث مسلسل المعلم



وتتناول أحداث مسلسل "المعلم" الصراع المحيط بتجارة بيع الأسماك، حيث يظهر مصطفى شعبان في دور تاجر السمك، الذي يواجه تحديات ومنافسات في سعيه للسيطرة على هذه السوق،و يُقدم المسلسل صورة جديدة لمصطفى شعبان ويتناول قضايا اجتماعية في إطار شعبي، حيث تحاول الشخصية التغلب على مجموعة من الأزمات في حياتها،و من المتوقع عرض المسلسل على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال موسم رمضان المقبل.