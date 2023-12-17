تكريم الفائزين فـي مسابقة المعلم قلم لحفظ القران الكريم ببهلاء

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

احتفل فريق عطاء بلادسيت الخيري بولاية بهلاء بتكريم الفائزين في مسابقة المعلم قلم لحفظ القران الكريم في نسختها الثامنة بمشاركة 46 متسابقا ومتسابقة في مسابقة المعلم قلم لحفظ القران الكريم في نسختها الثامنة تحت رعاية نبيل بن عبدالله الهنائي مدير مكتب نبيل للمحاماة والاستشارات القانونية بحضور المهندس سليمان بن يوسف الهنائي رئيس فريق عطا بلادسيت الخيري، وذلك في الساحة المفتوحة بمسجد السلام ببلادسيت.

استهل الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم رتلها الطالبان راشد بن علي الغافري وخالد بن وليد التوبي بعدها ألقى المهندس سليمان بن يوسف الهنائي كلمة تناول فيها انجازات الفريق خلال العام الماضي.

بعدها قدم عرضا مرئيا عن فعاليات ومناشط الفريق خلال الفترة الماضية وقدمت اللجنة الفنية بفريق بلادسيت التابع لنادي بهلاء اسكتشا مسرحيا تناول أهمية العمل التطوعي وقيمه النبيلة ودور المجتمع في الارتقاء بالعمل التطوعي، وقدم المنشد الواعد غيث العطابي برفقة الطفلتين شهد وشيم ابنتي عبدالرؤوف الهنائي انشودتين عن طوفان الأقصى ودعما لأبطال غزة. وفي ختام الامسية تم تكريم الفائزين والمشاركين والمشرفين في جميع المستويات الخمسة من الجنسين.

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