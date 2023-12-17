تعرف على تفاصيل شخصية إبراهيم السمان في مسلسل "بيت الرفاعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان إبراهيم السمان، حاليًا في مسلسل "بيت الرفاعي" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان لعام 2024.



تفاصيل دور إبراهيم السمان في المسلسل



وقال إبراهيم السمان في تصريحات صحفية له أنه يجسد خلال الأحداث دور صديق الفنان أمير كرارة، مؤكدًا أن هذه الشخصية تختلف تمامًا عن أدواره السابقة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



يشارك في مسلسل "بيت الرفاعي"، مجموعة من الأبطال إلى جانب الفنان أمير كرارة، ومن بينهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم من الفنانين. العمل من تأليف بيتر ميمي، وهند عبد الله، وعمرو أبوزيد، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

يتناول مسلسل "بيت الرفاعي"، المقرر عرضه في شهر رمضان لعام 2023، قصة درامية شعبية تمزج بين التشويق والإثارة، وتبتعد عن العناصر الكوميدية.



مشاركة إبراهيم السمان في برنامج “كريزي تاكسي”

وفي عام 2020، شارك الفنان إبراهيم السمان في برنامج "كريزي تاكسي" الذي تم عرضه على قنوات الحياة في شهر رمضان، واستندت فكرة البرنامج على تجسيد الفنان إبراهيم السمان لشخصية سائق تاكسي يتنكر في شخصيات مثل محمود الجندي وإسماعيل يسري، مما أدى إلى مواقف كوميدية مضحكة مع الركاب.