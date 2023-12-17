بعد تصدرها التريند.. تعرف على أفضل مسلسلات إلهام شاهين

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة إلهام شاهين، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعدما نشرت صورًا من تكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي أقيم في مونت كارلو، حيث كانت برفقة صديقتها النجمة نبيلة عبيد والتي أهديت دورة المهرجان باسمها.



اهداء مهرجان الأمل السينمائى الدولى الدورة باسم نبيلة عبيد

وأهديت الدورة لاسم الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد تقديرًا لمشوارها الفني الحافل ولدورها المتمير في فيلم “توت توت” والذي قدمت فيه قضية من قضايا اصحاب الهمم ذلك هو رسالة المهرجان وهدفه.

تكريم إلهام شاهين

كذلك تم تكريم الفنانة إلهام شاهين تكريم خاص عن دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم" خالي من الكوليسترول"، ويذكر أن دورة العام الماضي بالمهرجان كانت باسم الفنان الكبير يحيى الفخراني وكرمت فيها ليلى علوي وأحمد بدير.

وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني”، أبرز أعمال إلهام شاهين الدرامية.

أبرز مسلسلات إلهام شاهين

حققت الفنانة إلهام شاهين نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة خلال عرض حكاية “ الفريدو” ضمن حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب ”.

كما حققت إلهام شاهين، نجاحًا كبيرًا في مسلسل “ بطلوع الروح ” خلال رمضان 2022 وشاركها العمل الفنان أحمد السعدني ومنة شلبي.

ومن أبرز أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل “ نعم مازالت آنسة ” والحكاية الثانية من مسلسل “ إمرأة في ورطة ” حيث شاركت في هذا المسلسل عام 2010.

كما شاركت إلهام شاهين في مسلسل “ قصة الأمس” في رمضان 2008 وحققت نجاحًا كبيرًا مع الفنان مصطفى فهمي وهبة مجدي وميرنا وليد وغيرهم.

ومن أبرز أعمالها مسلسل “ مسألة مبدأ ” الذي شارك في بطولته جميل راتب وعمرو واكد وخالد النبوي وغادة عبدالرازق وريهام عبد الغفور وسميرة عبد العزيز.

كما شارك إلهام شاهين في مسلسل “ الحاوي ”، وهو من أفضل أعمالها الدرامية، وشاركها العمل فاروق الشناوي وأسامة عباس ومعالي زايد وحنان سليمان وفتوح أحمد، وآخرون من النجوم.