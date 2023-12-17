تفاصيل شخصية سماء ابراهيم في مسلسل " ب100 راجل "

القاهرة - محمد ابراهيم - تنضم الفنانة سماء إبراهيم سوف للمشاركة مسلسل “ ب 100 راجل ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وتشارك في بطولته الفنانة سمية الخشاب بغد غيابها ثلاثة سنوات عن الدراما وينضم أيضا الفنان صلاح عبدالله إلى قائمة أبطال العمل.

شخصية سماء ابراهيم في مسلسل “ ب100 راجل ”

تجسد سماء إبراهيم، شخصية رئيسة عصابة وتتاجر في السلاح، كما أنها تدخل في صراعات مع سمية الخشاب، ومن المفترض أن يعرض العمل في رمضان 2024.

أحداث مسلسل ب100 راجل

تدور أحداث مسلسل بـ "100 راجل" في إطار تشويقي اجتماعي، وتلعب سمية الخشاب شخصية سيدة تعيش في منطقة شعبية وتخوض عدد من التجارب الصعبة، وتتعرض للعديد من المواقف التي ستغير حياتها رأسًا على عقب.

تجهيزات مسلسل ب 100 راجل

ويعتبر مسلسل بـ 100 راجل من تأليف محمود حمدان، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج إبرام نشأت، ومن المفترض أن يتكون من 15 حلقة، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل حيث انضم حاليًا الفنان صلاح عبدالله للمسلسل، وتم بناء الديكورات داخل القاهرة والعمل على التحضيرات المبدئية من قبل فريق العمل.