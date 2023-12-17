يسرا:" كنت بروح أفضفض مع وحيد في حاجات كتير هو اللي بيحلهالي وفيلم دانتيل من أحلى افلامي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة يسرا، خلال جلسة نقاشية وتحدثت خلال المؤتمر الصحفي، عن أبرز أعمالها الفنية وتعاونها مع المخرجين في السياق التالي .

يسرا تتحدث عن محطاتها الفنية

وقالت يسرا: “عندي محطات فنية مهمة كتير مع مخرجين وكتاب وأساتذة سابوا في كل حتة فيا بصمة، بدليل أن النهاردة لو بقيت نجمة كويسة أو بقى عندي أرض واقفة عليها دا من الناس اللي اتعاملت معاهم، أنا متعلمتش لوحدي، أنا معرفتش كل حاجة لوحدي أنا ممارستي مع الأساتذة اللي اشتغلت معاهم علمتني حاجات كتير”.

تعاون يسرا مع السيناريست وحيد حامد والمخرج يوسف شاهين

وعن تعاونها مع السيناريست وحيد حامد والمخرج يوسف شاهين، قالت: “أستاذ وحيد حامد أول مرة اشتغلت معاه في فيلم أرزاق يا دنيا، وكنت بروح أفضفض معاه في حاجات كتير والاقيه هو اللي بيحلهالي، وأول مرة قابلت فيها يوسف شاهين قولتله مش هعرف اشتغل معاك”.

وتابعت: “وكنت داخلة شعري أصفر ورفيعة وطويلة قالي أنتي مالك طويلة كدا ليه وقالي شعرك يبقى أسود، قولتله هبقى وحشة قالي هو كدا، وقريت السيناريو مفهمتوش بعد 10 مرات، واعتذرت عن الدور عشان يكرهني، وبعد 3 أشهر لقيته بيصحيني دخل أوضة نومي وبيصحيني، واترعبت وقولتله حاضر”.

تعاون يسرا مع إيناس الدغيدي

وبسؤالها عن المخرجة إيناس الدغيدي، قالت يسرا: “أنا وإيناس الدغيدي ابتدينا أول فيلم سوا كان اسمه قصر في الهوى ومن ساعتها احنا أصحاب واخوات وأهل، وأول فيلم شوفته ليها كان عفوا أيها القانون وكان من أجمل أفلامها، وإيناس ميزتها جرأتها ولما عملنا دانتيل أنا بشوفه من أحلى أفلامي”.