نسرين طافش بفستان مزين بالكوفيه الفلسطينية

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رياض - احمد صلاح - حضرت الفنانة نسرين طافش، عرض الفيلم الفلسطيني "الأستاذ" ، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، والذي انطلقت فعالياتها في 14 ديسمبر(كانون الأول) الحالي.



وظهرت نسرين مرتدية فستانا أسود زينت ذراعيه بالكوفية الفلسطينية، الأمر الذي لاقى استحسان الجمهور الذي أبدى إعجابه فستانها وأناقتها .



وشارك فيلم الأستاذ في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية قبل أيام، وفاز بجائزة من المهرجان، تسلمتها مخرجته.



كما حضر نجوم وصناع الفن الجمعة، في البلازا، فعاليات اليوم الأول من مهرجان الجونة السينمائي بعد إعلان انطلاقه في حفل افتتاح أقيم مساء الخميس الماضي .



وكان من بين المتواجدين في البلازا: محمود حميدة، أحمد حاتم، المطرب أبو، المخرج عمرو سلامة، حمزة دياب، نور النبوي، مدير المهرجان الفني ماريان خوري، عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، زياد ظاظا، أمير المصري .