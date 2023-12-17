نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا:" جالي فرص في هوليود وفرنسا واعتذرت عنهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة يسرا، خلال جلسة نقاشية وتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن أبرز أعمالها الفنية والسينمائية.

مشاركة يسرا في أفلام عالمية

وقالت يسرا : “جالي فرص في هوليود وفرنسا واعتذرت عنهم، السيناريو معجبنيش واتعرض عليا مليون دولار بس الشغل كان وحش، وأي بلد ليها أجندة معينة أنا مقبلتهاش، بس عمري ما حبيت ولا أتمنيت أمثل بره، هنا كل الوطن العربي بيحبني وليا مكانتي، أروح هناك وأكون نمرة 10 ليه وأنا هنا نمرة 1”.

ماذا قالت يسرا عن فيلم عمارة يعقوبيان

وعن فيلم عمارة يعقوبيان" قالت يسرا: “رفضت الفيلم في البداية لحد ما عادل إمام ووحيد حامد عملوا عليا كمين وقالولي أقري السيناريو وأول ما قريته وافقت فورا”.

يسرا تشارك في مسلسل روز وليلى

تشارك الفنانة يسرا في مسلسل “روز وليلى” التي تدور في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياق مليئ بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محققتين مستقلتين يتم التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها وخلال سير الأحداث، تجد المحققتيْن اللتين تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقًا لتتشابك مقربةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حل اللغز وكشف ملابسات القضية.

يشارك في بطولة مسلسل روز وليلى، يسرا ونيللي كريم، أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الأخرين، ويكتب ويخرج المسلسل مخرج وكاتب عالميان، وهم كريس كول والمخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد.