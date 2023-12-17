نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروج مسلسل " 220 يوم " من السباق الرمضاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “220 يوم ” بطولة كريم فهمي عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني 2024 بعد أن بدأ التحضير له منذ فترة.

نجوم مسلسل 220 يوم

ويشارك في بطولة مسلسل "220 يوم" إلى جانب كريم فهمي، الفنانة صبا مبارك، والمسلسل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل، ومن إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتواصل الشركة المنتجة إجراء التعاقدات مع باقي أبطال العمل.

أخر أعمال كريم فهمي



ظهر الفنان كريم فهمي كضيف شرف في أكثر من عمل في رمضان الماضي وهم مسلسل "الكتيبة 101"، وهو بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، وآخرون من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، كما شارك أيضًا في مسلسل "سره الباتع" كضيف شرف، ومسلسل "سره الباتع" كان التجربة الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف في الدراما وهو من بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وآخرون من النجوم.

أحدث أعمال كريم فهمي

كما يستعد كريم فهمي لبدء تصوير جزء جديد من مسلسل "حكايات بنات"، من إنتاج طارق الجنايني، وسوف يتم الإعلان عن موعد بداية التصوير في الفترة القادمة.



أما في السينما يواصل الفنان كريم فهمي التحضيرات لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم مؤقت وهو "دماغ ألماظ"، ويشاركه في البطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر التعاقدات مع باقي الفنانين خلال الفترة المقبلة، وهو من إنتاج أحمد السبكي.