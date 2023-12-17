شاهد.. حنان مطاوع في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت حنان وهي ترتدي فستان باللون الأسود، ونسقت معه جاكت فضي، مع تسريحة شعر منسدلًا، ومكياجًا رقيق يتناسب مع إطلالتها.



صوت وصورة يتصدر التريند

وفي سياق آخر، يعتبر آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع الدرامية مسلسل “صوت وصورة”، الذي تصدر التريند خلال فترة عرضه، ويعود نجاح المسلسل لعدة عوامل أهمها فريق العمل المميز، ولمناقشته عدد من القضايا الهامة أهمها التحرش وقضية الذكاء الإصطناعي.



من هم أبطال “صوت وصورة”

مسلسل “صوت وصورة” بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.