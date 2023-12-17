نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب بطل فيلم "lou".. إلهام شاهين تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت صورًا تجمعها ببطل فيلم "lou" البلجيكي وهو من ذوي الهمم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "بطل فيلم lou البلجيكي الذي حصل على جائزة أفضل فيلم في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بموناكو.. lou من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فاقد البصر ومريض توحد.. ولكنه موهوب فى التمثيل والغناء والعزف على البيانو.. أبهرني وأحببته جدا.. مبروووووووووووك".

تكريم إلهام شاهين في مهرجان الأمل السينمائي الدولي

كرمت الفنانة إلهام شاهين تكريم خاص عن دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم" خالي من الكوليسترول"، ويذكر أن دورة العام الماضي بالمهرجان كانت باسم الفنان الكبير يحيى الفخراني وكرمت فيها ليلى علوي وأحمد بدير، وكان قد أعلن المخرج فادي اللوند، رئيس مهرجان الأمل في الاتحاد الأوروبي تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الأمل السينمائي والتي انطلقت فعالياتها في موناكو ومونت كارلو في الفترة من 14الي 18ديسمبر الجاري.

إلهام شاهين ونبيلة عبيد

وسبق، شاركت الفنانة إلهام شاهين عددًا من الصور تجمعها بالفنانة نبيلة عبيد أثناء تكريمهما، حيث أعربت عن سعادتها بتكريمها بمشاركة الأخيرة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي الذي يقام بإمارة «موناكو»، عن دورها في فيلم «خالي من الكوليسترول»، كما كرمت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد عن دورها في فيلم «توت توت».

أخر أعمال إلهام شاهين

ويذكر ان اخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتورمصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، تجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منها خلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي يجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيف، يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، ومن إخراج عصام نصار.