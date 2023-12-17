نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتفوتها..الأعمال الأكثر مشاهدة عبر نتفليكس Leave the World Behind في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم جوليا روبرتس الجديد Leave the World Behind قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس العالمية، بعد أيام من طرحه للعرض.

وتصدرت قائمة المشاهدات عبر نتفليكس، فيلم Leave the World Behind يشارك في بطولته إيثان هوك، ماهيرشالا علي، كيفين بيكون، تشارلي إيفانز، ميهالا هيرولد، وهو من إخراج سام إسماعيل.

تدور أحداث فيلم Leave the World Behind حول عائلة قررت السفر في إجازة مفاجئة، بعد قرار من الأم، وعقب وصولهما إلى الفيلا المستأجرة، وقعت الكثير من الأحداث الغريبة التي قد تدل على نهاية العالم.

أفلام جوليا روبرتس

تلعب كل من جوليا روبرتس وجينيفر أنيستون دور البطولة في الفيلم الكوميدي الجديد، الذي يخرجه ماكس بارباكو مخرج فيلم Palm Spring، بعد استحواذ أمازون على صفقة العمل من بين عدة ستوديوهات أخرى.

سيقوم ماكس بارباكو بكتابة وإخراج الفيلم الذي لم يحدد اسمه بعد، ولكن بعد نجاح فيلم جوليا روبرتس وجورج كلوني Ticket to Paradise وفيلم ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم The Lost City أصبحت الأعمال الكوميدية التي يقوم ببطولتها النجوم مطلوبة جماهيريا.

تستعد جينيفر أنيستون لطرح فيلمها الجديد والجزء الثاني من Murder Mystery عبر منصة نتفليكس في مارس المقبل، وتشارك في بطولته مع صديقها آخر ساندلر.

وبعد مرور 6 سنوات على صدور آخر أعمالهما، اجتمع النجمان العالميان جورج كلوني وجوليا روبرتس مجددًا في العمل السادس لهما سويًا وهو فيلم Ticket to Paradise.

تدور أحداث الفيلم في أجواء من الدراما والرومانسية والكوميديا عن الزوجين السابقين دايفيد وجورجيا اللذان يسافران في رحلة إلى بالي حتى يمنعا ابنتهما من الزواج ظنًا منهما أنهما سيوقفانها عن ارتكاب الخطأ اللذان قاما به منذ 25 عاما.

الأعمال الأكثر مشاهدة عبر نتفليكس

فيما يلي أكثر 5 عروض مشاهدة على "نتفليكس" خلال الأشهر الستة الماضية:

The Night Agent (الموسم الأول) عند 812 مليون ساعة مشاهدة

Ginny & Georgia (الموسم الثاني) عند 665 مليون ساعة

The Glory (الموسم الأول) عند 622 مليون ساعة

Wednesday (الموسم الأول) عند 507 مليون ساعة

Queen Charlotte: A Bridgerton Story عند 503 مليون ساعة

وقالت الشركة، في بيان على موقعها الرسمي، إنها ستصدر تقارير محدثة كل ستة أشهر، حيث يتضمن "Engagement Report" ساعات المشاهدة لكل عرض، أصلي ومرخص، تمت مشاهدتها لأكثر من 50 ألف ساعة. بالإضافة إلى تاريخ العرض الأول لأي مسلسل تلفزيوني أو فيلم من "نتفليكس"، وما إذا كان العرض متاحًا عالميًا.

تتمتع شركة بث الأفلام والمسلسلات منذ فترة طويلة بسمعة بافتقارها إلى الشفافية بشأن شعبية عروضها وأفلامها. وقد أدى هذا إلى بعض من عدم الثقة من قبل البعض في الصناعة، حسبما أقر الرئيس التنفيذي المشارك تيد ساراندوس خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين يوم الثلاثاء.