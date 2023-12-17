بعد إعلان انفصالها.. شيرين عبدالوهاب أفضل مطربة عربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب قائمة أفضل 100 مطرب عربي، وذلك وفقًا لمنصة بيلبورد السعودية، وجاء ذلك بالتزامن مع خبر انفصالها عن حسام حبيب الذي تصدر محركات البحث الفترة الماضية، وتناولته وسائل الإعلام بشكل واسع.

انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب:

وقد أعلنت شيرين خبر انفصالها عن حسام حبيب من خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامى عمرو أديب، وأكدت أن الانفصال تم بهدوء بينهما، وهى تركز حاليًا على ألبومها الجديد.

انتشرت جلسة تصوير جديدة للفنانه شيرين عبد الوهاب، ذلك عبر تطبيق "انستجرام"، وظهرت وهي تضع المكياج وتحضر شعرها للوك مناسب للتصوير، وذلك بعدما أعلنت شيرين منذ أيام قليلة طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب بشكل حضاري، فيما تواصل تحضيرات عدد من الأغاني الجديد تمهيدا لطرحها.

أول رد فعل لـ شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

وجاء أول رد فعل لـ شيرين عبدالوهاب بعد تأكيد خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، قامت شيرين عبد الوهاب بحذف صورهما سويا عبر حسابها بانستجرام، وعلى الرغم من حذفها جميع الصور التي تجمعها بحسام حبيب إلا أنها اكتفت بصورة وحيدة وهي بوستر ألبومه "فرق كتير "وهي الصورة التي كانت تهنئه من خلالها بطرح البومه عندما كانت تجمعهما علاقة صداقة عام 2016.

آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب هي أغنية «أنت البيت» والذي كان إعلان بصوتها في موسم رمضان 2023، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتفأجي الجمهور بعودتها، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، كما طرحت«خاصمت النوم»، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وتجاوزت 37 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وجاءت الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري، شاركت مؤخرا في حفل "روائع السنباطي"، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي مساء الخميس 30 نوفمبر، وأعلن موسم الرياض عن إقامة حفل غنائي إضافي للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد تألقها في ختام ليلة "روائع السنباطي".