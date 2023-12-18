نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح الصريطي يكشف كواليس زواجه من المطربة حنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان سامح الصريطي، تفاصيل زواجه من المطربة حنان، بجانب حديثه عن الأعمال الفنية في مشواره.

وأفصح الصريطي، في تصريحات تليفزيونية عن سبب زواجه من المطربة حنان، لافتا إلى أن السبب في الزواج هي حنان نفسها كاشفا أنه بمجرد لقائها -وهي إنسانة عظيمة وبمواصفات رائعة لذلك تزوجها على الفور.

وكشف بدايته الفنية، قائلًا: في بدايتي كنت أقدم مونولوجات، وانضميت لفرقة غنائية، وهي أنغام الشباب، كمطرب، ثمن شكلت فرقة غنائية، ولم أستمر لكوني كان يفترض أن أقدم عددًا من الأغاني بالأفراح والحفلات، ولكني رفضت الاستمرار.

تصريحاته بشأن الانتخابات

وقال الفنان سامح الصريطي، إن نزول الشعب المصري للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم كله، مشيرا إلى أن الشعب لديه وعي فطري يجعله ينهض في الوقت المناسب، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة في المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النهار"، اليوم الأحد، أن عيون العالم علينا والشعب المصري يدرك ذلك، منوها بأن أعداءنا كانوا يراهنون على معاناة المواطن مع ارتفاع الأسعار وحاولوا العبث برغبات الشعب، لكن رد فعله كان إيجابيا بما يليق بقيمة هذا الشعب.

وأشار إلى أن الشعب المصري يجيد تحديد الأولويات، موضحا أن وجود قدر من المعاناة لكن هناك الأهم من ذلك وهو الالتفاف والاصطفاف والمشاركة الإيجابية.

تكريمه الاخير من مهرجان جرش

أعرب النجم سامح الصريطي، عن سعادته بتكريمه فى مهرجان جرش، وقال: “دى مش أول مرة اتكرم فى الأردن.. قبل كده كنت ضيف شرف المهرجان”.

وأضاف سامح الصريطي في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني": “مهرجان جرش يعد من أهم المهرجانات العربية وتم تكريمى بحضور ثلاث وزراء للثقافة وهم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية والدكتورة هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية والمستشار محمد مرتضى وزير الثقافة اللبنانية ودة بالنسبالي تجمع عظيم لوزراء الثقافة فى مثل هذا المهرجان أقدر أقول انة أدانى أمل بايمان الدول بالقوة الناعمة”.