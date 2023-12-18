نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تطالب متابعيها بالدعاء لوالدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لوالدها الراحل من خلال صورة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتبت ريهام عبد الغفور:' وحشتني أو ي يا حبيبي أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

وفاة أشرف عبد الغفور

عبرت الفنانة ريهام عبد الغفور عن إشتياقها الشديد لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك عبر الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مطالبة جمهورها بالدعاء له.

وكتبت ريهام عبد الغفور: " أرجو الدعاء لأبي، فعندما تدعون لميت فإنه يكون كالضوء في قبره، ويسأل ما هذا الضوء، فيقال له هذه دعوة فلان لك، فاكثروا من الدعاء للميت، حتى يُسعد الله موتانا.. اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم، واجعل قبورهم نور وضياء إلى يوم يبعثون".



كما نشرت ريهام عبد الغفور منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تدعو فيه لوالدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور قائلة: "اللهم إرحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نور وضياء إلي يوم يبعثون.. أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي"

عزاء

وحرص عدد من النجوم على تأدية واجب عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، ومواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور، والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، بعد تعرضه لحادث سير مروع، الأمر الذي أفجع جميع الوسط الفني، وشهد عزاء أشرف عبد الغفور حضور العديد من المشاهير والفنانين على رأسهم: وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والفنان خالد النبوي، تامر حسني، محمد هنيدي، ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، يوسف الشريف، مجدي كامل، مروة عبد المنعم، فيفي عبده، محمد محمود عبد العزيز، كريم عبد اللعزيز، إسلام جمال، ماجدة زكي، علي الحجار، أحمد الشامي، إسلام إبراهيم والمخرجة كاملة أبو ذكري، وغيرهم من نجوم الفن