نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين في أحدث ظهور لها من موناكو: "الله على جمال الطبيعة" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة إلهام شاهين متابعيها مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.





وظهرت إلهام في الصور وهي ترتدي فستان قصير شتوي باللون الرمادي، ومعه حذاء جلد الثعبان وخلفها مناظر طبيعية، وذلك أثناءتواجدها في إمارة موناكو لحضورها فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي.





وعلقت على الصور قائلة: "الله على جمال الطبيعة إبداع مهرجان الأمل السينمائي الدولي".





إلهام شاهين تتصدر تريند جوجل





و تصدر اسم الفنانة إلهام شاهين محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت صورًا تجمعها ببطل فيلم "lou" البلجيكي وهو من ذوي الهمم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "بطل فيلم lou البلجيكي الذي حصل على جائزة أفضلفيلم في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بموناكو.. lou من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فاقد البصر ومريض توحد.. ولكنه موهوب فىالتمثيل والغناء والعزف على البيانو.. أبهرني وأحببته جدا.. مبروووووووووووك".





تكريم إلهام شاهين في مهرجان الأمل السينمائي الدولي

كرمت الفنانة إلهام شاهين تكريم خاص عن دعمها لذوي الاحتياجات الخاصة في فيلم" خالي من الكوليسترول"، ويذكر أن دورة العامالماضي بالمهرجان كانت باسم الفنان الكبير يحيى الفخراني وكرمت فيها ليلى علوي وأحمد بدير، وكان قد أعلن المخرج فادي اللوند، رئيسمهرجان الأمل في الاتحاد الأوروبي تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان الأمل السينمائي والتي انطلقت فعالياتها في موناكو ومونت كارلو فيالفترة من 14الي 18ديسمبر الجاري.





أخر أعمال إلهام شاهين

ويذكر ان اخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتورمصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصامنصار، تجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منهاخلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي يجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيف، يتناول العملمشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عملمختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، ومنإخراج عصام نصار.