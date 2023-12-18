نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليسا في موقف محرج بسبب تمزق بنطالها! (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت إطلالة الفنانة اللبنانية إليسا، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان "ميدل بيست" للموسيقى في العاصمة السعودية، جدلًا واسعًا بين الجمهور الذي وجه لها سيلًا من الانتقادات.

وظهرت إليسا ببدلة مطبوعة كاروهات وبليزر مماثل، واللافت للنظر كان تمزق جزء من البنطال خلال الحفل وجلسة التصوير.

ونشرت الفنانة صورًا لإطلالتها على "إنستجرام"، حيث أثارت التمزقات جدلًا بين المتابعين وتلقت انتقادات لاختيارها الكلاسيكي الذي اعتبر بعضهم غير مناسب لفعاليات "ميدل بيست".

كما تم انتقاد خامة البدلة التي ارتدتها إليسا خلال فعاليات المهرجان، والتي اعتبرها البعض مكررة.

في المقابل، التزمت الفنانة الشهيرة الصمت، ولم تعلق أو تحذف الصور أو تعدل الصور حتى اللحظة.