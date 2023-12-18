نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تحتفل بذكرى ميلاد والدها الراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة ايمي طلعت زكريا بذكرى ميلاد والدها الراحل عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك ".

وكتبت إيمي طلعت زكريا: "١٨ ديسمبر

ذكرى ميلاد أبى الغالى.. اللى كان بيحبه يفرحه بدعوه اكيد هتوصله".

وشوقت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهورها لعمل فني جديد يجمعها بالنجمة ميمي جمال، وذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وظهرت إيمي في الصورة وهي تحتضن الفنانه القديرة ميمي جمال، وعلقت عليها قائلة: “القمر ميمي جمال قريبا عمل فني جديد”.

بلا فلتر

وانتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، من تصوير مشاهدها ضمن أحداث أحد اسكتشات مسلسل بلا فلتر، داخل أحد الفيلات بمنطقة التجمع الخامس وذلك بمشاركة عدد من الفنانين، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية قريبًا.

قصة العمل

وتدور أحداث مسلسل بلا فلتر في إطار كوميدي اجتماعي، حول التطورات التي حدثت في المجتمع المصري ومنها "مصاعب الزواجللشباب، ورصد بعض التطورات في العلاقات الاجتماعية التي تغيرت للأسوأ بين المصريين، وعلاقة الأب قديمًا والآن، وغيرها من المفارقات في إطار كوميدي ساخر".

بطولة العمل

والعمل بطولة كلا من الفنان أحمد صيام، حامد مرزوق، رضا إدريس، سحر عبد الحميد، سلمى غريب، عادل الفار، حسن الهلالي، فاروق الشامي، أيمن إسماعيل، وعدد من الوجوه الشابة الصاعدة وآخرين.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانه ميمي جمال هو مسلسل سفاح الجيزة الذي عرض خلال الفترة الماضية.

قصة العمل



وتدور أحداث المسلسل في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها صاحبها الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

مسلسل " سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، صلاح عبدالله، باسم سمرة، حنان يوسف، هايدي خالد، ومن تأليف محمدصلاح العزب وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.