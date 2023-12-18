نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "دادينا".. بهاء سلطان يستعد لطرح أغنية "قبل ما أمشي" قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان بهاء سلطان، لطرح أغنية جديدة له تحمل اسم "قبل ما امشي" ومن المقرر طرحها قريبًا عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية "قبل ما امشي" هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإنتاج روتانا، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، ويذكر أن هذه الأغنية تحمل عدد من المفاجئات.

أغنية "دادينا" أحدث أعمال بهاء سلطان

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان بهاء سلطان أحدث أغانيه التي تحمل اسم "دادينا" وقد حققت نجاحًا كبيرًا، وأغنية "دادينا" هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وإنتاج شركة روتانا.

ماذا تقول كلمات أغنية "دادينا" ؟

عملنا كل حاجة صح، مع اللي غدروا بينا وياما لعبوا بينا وقلنا ما علينا لكن خلاص ده كله بح م الطيبة إحنا إتعافينا، وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا نشيل ليه شيله مش شيلتنا ونخش ليله مش ليلتنا، ما فضيناها سيرة ما بالسلامة نشوف راحتنا ده احنا ضحينا ب حياتنا، عملنا حاجات كتير، دادينا دادينا دادينا دادينا، لقينا اللي دايس علينا دادينا دادينا دادينا وهاتينا، دادينا ماحدش مقدر هاتينا وأخرة ده كله إتنسينا.

آخر أعمال الفنان بهاء سلطان في الفترة الأخيرة

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية "ندر عليا"، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية "دلوقتى عجبناكو" كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية "الجو ولع" من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم .

كلمات أغنية "ندر عليا"

ندرًا عليّ لأهرب خلصت في الحيط لبست

it is the best وهقول نصيبي وهقول ده تيست و

ندرًا عليّ لأهرب خلصت في الحيط لبست

it is the best وهقول نصيبي وهقول ده تيست و

وسين ولام وألف وميم وسلام، سلام من أربع حروف

كل اللي عدى سموه ظروف

كان ضعف لحظة أو قولوا خوف

ندرًا عليّ لأذبح خروف

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست

كل اللي عدى سموه ظروف

كان ضعف لحظة أو قولوا خوف

ندرًا عليّ لأذبح خروف

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست

في الفترة ديّ فكيت وروقت بالعكس فوقت

كان أولى بيّ من بدري أكت أو أربي قط

في الفترة ديّ فكيت وروقت بالعكس فوقت

كان أولى بيّ من بدري أكت أو أربي قط

وسين ولام وألف وميم وسلام، سلام من أربع حروف

كل اللي عدى سموه ظروف

كان ضعف لحظة أو قولوا خوف

ندرًا عليّ لأذبح خروف

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست

كل اللي عدى سموه ظروف

كان ضعف لحظة أو قولوا خوف

ندرًا عليّ لأذبح خروف

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست

وسين ولام وألف وميم وسلام، سلام من أربع حروف

كل اللي عدى سموه ظروف

كان ضعف لحظة أو قولوا خوف

ندرًا عليّ لأذبح خروف

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست

كل اللي عدى سموه ظروف

كان ضعف لحظة أو قولوا خوف

ندرًا عليّ لأذبح خروف

ما أنا اتدبست، ما أنا اتدبست