محمد رضوان يكشف عن شخصيته في فيلم "الإسكندراني" (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رضوان جمهوره البوستر الرسمي لفيلمه الجديد الإسكندراني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





تفاصيل شخصية محمد رضوان





وعلق رضوان على البوستر قائلًا: " فيلم الإسكندراني جابر إنتاج مصر العربية للسينما تأليف الراحل/ أسامة أنور عكاشةإخراج/خالد يوسف ٤ يناير بجميع دور العرض".



ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية معلم يتاجر في السمك.





أحداث فيلم الإسكندراني









يخوض العوضي البطولة المطلقة الأولى له في عالم السينما، بشخصية "بكر الإسكندراني" التي يقدمها خلال أحداث الفيلم، وهو نجلالفنان بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج خالد يوسف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حولهوية الإسكندراني، وذلك من خلال أسرة الحاج “علي الإسكندراني” تاجر السمك ويجسد دورخ الفنان بيومي فؤاد، لديه ابن "بكر" ويجسده الفنان أحمد العوضي، ويحتدم بينهما الخلاف.

وتتسارع الأحداث ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة".





أبطال فيلم الإسكندراني



فيلم "الإسكندراني" من تأليف الراحل الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، وإخراج خالد يوسف، بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيبطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر منالفنانين، الفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب،مونتاج عمرو عاكف.





أحدث أعمال محمد رضوان

وينتظر رضوان عرض فيلم "أبو نسب" وهو فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج منياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلاتبسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم أبو نسب

"أبو نسب" من بطولة النجم محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، ويعد هذا العمل التعاون الثالث بينهم فى السينما، بعدما قدما سويًافيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحققا نجاحًا هائلًا، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، ماجد المصري، محمد لطفي"، بالأضافة لعدد آخر من نجوم الوسط الفني، وهومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.





فيلم بلوموندو

ويعرض حاليًا لرضوان فيلم بلوموندو وتدور أحداثه حول معاناة الشباب في حياتهم بعد الزواج، التي تجعل لديهم الرغبة في العودة إلى حياة العزوبية مرة أخرى.

أبطال فيلم بلوموندو

والفيلم بطولة النجم حسن الرداد، وعدد من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، إنجي وجدان، رحاب الجمل، سماء إبراهيم، محمد محمود ومنتأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج ياسر سامي.

ويشارك الفنان محمد رضوان حاليا في عدة أعمال درامية وسينمائية مثيرة وعرض له مؤخرًا مسلسل "على باب العمارة"، الذي يتناول قصةشاب صعيدي يصبح حارسًا لعقار في القاهرة وتتطوّر حكايته من هناك.





ويعرض له حاليًا مسلسل "العودة" الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجوم شريف سلامة وصفاء الطوخى. يتميز هذا العمل بقصة مشوّقةومليئة بالإثارة، مما يجعله محط أنظار الجماهير.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك محمد رضوان في فيلم "عادل مش عادل" بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، حيث يجسد دور محام شرير في الفيلم.