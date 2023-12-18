لأول مرة سامح الصريطي يكشف كواليس إيداعه زوجته السابقة نادية فهمي دور رعاية لمرضى آلزهايمر

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان سامح الصريطي، عن كواليس اتخاذ العائلة قرار إيداع زوجته السابقة، الفنانة الراحلة نادية فهمي، في دور رعاية لمرضى ألزهايمر.

وأكد الصريطي، في تصريحات تلفزيونية"، أن الهجوم الذي تعرض له هو وبناته لم يؤثر عليه، حيث ألمح إلى أنه يتعامل مع ربه وسيحاسب على تصرفاته.

وأفصح عن تفاصيل حياتهما بين الانفصال والقرار الذي اتخذه، حيث كانا منفصلين لمدة تقارب 23 سنة، ولكنه شعر بالمسؤولية كوالد لبناته.

وأوضح أن قرار إيداعها في دور رعاية جاء لحمايتها ولتخفيف العبء عن ابنتهما ابتهال.

وتابع: "كان العبء على ابتهال أكبر لأنها مضطرة تروح الصبح عند والدتها ولا تتركها إلا بالليل، وفوجئت بهجوم شنيع عليها وعلى والدها، وتأثرت وتعرضت لهزة عنيفة، وده كان ألمي الحقيقي".