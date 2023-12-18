نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتهر بـ "طباخ الريس" وعارض ثورة يناير!.. ما لا تعرفه عن طلعت زكريا في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا 18 ديسمبر 1960 - 8 أكتوبر 2019)، وهو ممثل راحل تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982.

وقدّم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية اهمها فيلمه طباخ الريس الذي حقق شهرة واسعة إيرادات مرتفعة نظرا لفكرته التي كانت جديدة في وقتها.

وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا وهو متزوج وله من الأبناء عمر وأميمة.



موقفه من ثورة 25 يناير



كان من أكثر الفنانين معارضة لثورة 25 يناير، حيث اتهم الموجودين بميدان التحرير بأنهم شباب منحرفين يمارسون الجنس الجماعي، ويشربون المخدرات، وبعد نجاح الثورة المصرية بإنهاء نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قام نشطاء على مواقع الإنترنت بإنشاء قوائم عرفت باسم القائمة السوداء أو قائمة العار وقاموا بإضافته لهذه القائمة نظرًا لما قاله على الثورة وشباب الثورة المصرية.

وفاة طلعت زكريا

توفي في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من دوت الخليج، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.