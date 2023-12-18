نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش كفاية فراق" لـ حماقي تقترب من 4 ملايين مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر أغنية "مش كفاية فراق" للفنان محمد حماقي في تحقيق نسب المشاهدات العالية على الرغم من مرور 4 شهور على طرحها، وهي تنتمي إلى نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور ويفضل الإستماع إليها دائمًا.

فقد حققت أغنية "مش كفاية فراق" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" فقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 3 ملايين و400 ألف مشاهدة.

فريق عمل أغنية “مش كفاية فراق”

وأغنية "مش كفاية فراق" هي من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان تامر علي، توزيع موسيقي تميم، واستطاعت الأغنية أن تمس قلوب محبي الفنان محمد حماقي فقد أنهالت التعليقات الإيجابية على الأغنية منذ بداية طرحها.

ماذا تقول كلمات أغنية "مش كفاية فراق" ؟

مشاوير ذكريات وسنين

تفاصيل هنلاقيها في مين

وسؤال كل يوم بالليل

راجعين ولا مش راجعين

حواديت زي حب زمان

عناوين روحنا كل مكان

أيام مش بتيجي كتير

أيام تغلب النسيان

يا فراق

مش كفاية فراق

هرتاح أمتى من الاشواق

وديت ليه حبيبي بعيد

أوجاعي كل يوم بتزيد

يا فراق مش كفاية فراق

يا فراق جاي على العشاق

يرضيك هو إحنا أي اتنين

ما تروح روح لناس تانيين

في اليوم ألف مرة بموت

بيبان إني مش مبسوط

وهجيب فرحة تاني منين

على الفاضي عمري بقى بيفوت

الباب متقفلش وراه

كداب لو هقول أنساه

وهعيش على الأمل ده هعيش

دي حياتي كلها وياه

ما هي آخر أعمال الفنان محمد حماقي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد حماقي طرحه أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وكافة المنصات الموسيقية المختلفة بعنوان “إيه السعادة دي".

وحققت أغنية “إيه السعادة دي” للفنان محمد حماقي مشاهدات على يوتيوب تخطت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل جيتار.

كلمات اغنية "ايه السعادة دي "

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

ايه ده اللي انا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت غالي عندي

ايه ده اللي انا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وانا ما صدقت

واهي جت فيك انت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وانا ما صدقت

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك انت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالالي نعد

امال انا ليه مش شايف حد

تاني غيرك انت

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

ايه ده اللي انا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي