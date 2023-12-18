نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها.. تعرف على تفاصيل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" لـ درة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عن تفاصيل مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية"، حيث شاركت جمهورها ببوستر المسرحية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالبوستر تعليق قال فيه:"لكل محبي المسرحيات الكوميدية لا تفوتوا أول عرض لمسرحية" عروسة من جهة إلكترونية "في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي تبدأ 18 إلى 22 من شهر ديسمبر الجاري".

أبطال مسرحية عروسة من جهة إلكترونية

والمسرحية من بطولة، درة وأحمد عيد ومحمد ثروت وبدرية طلبه ومصطفى البنا وصلاح الدالي، ومن إخراج محمد جبر، وتتراوح سعر التذاكر، من 75 ريال سعودي، إلى 950 ريال سعودي.

تعرف على أحداث مسرحية عروسة من جهة إلكترونية

أحداث المسرحية تدور حول "حسن" الذي يقدمه أحمد عيد الشاب الذي يعمل فني تبريد وتختاره إحدى الشركات لإجراء تجربة زواج من عروسة إلكترونية تدعى "حنان"، تجسد دورها دُرة، لمدة شهر واحد، بأجر مادي كبير، فيقبل العرض لكن مع انتهاء مدة التجربة نشاهد العديد من التفاصيل حول علاقتهما، مع قصة الحب الفانتازية التي تجمعهما.



مشاركة درة في مسلسل "الذنب"



وفي سياق منفصل، تشارك الفنانة درة من خلال مسلسل "الذنب"، والمسلسل من بطولة: هاني سلامة، درة، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، وسيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.



آخر أعمال الفنانة درة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة درة، "مسلسل الأجهر"، بطولة عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ندى بهجت ومن إخراج ياسر سامي،وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

