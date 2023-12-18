"كل عام وأنتي نبض القلب".. سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على الإحتفال بعيد ميلاد والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وشارك لمجرد صورة لوالدته، وعلق عليها قائلًا: “ميمتي كل عام وانتي نبض القلب ديالي وانتي حبي وانتي كل ما عندي، الله يحفظك لياو يزيد فراحتك ويعطيك صحيحتك ويفرح قلبك ويقدرني بش نرضيك”.
سعد لمجرد يطرح أغنية “قلي متى”
وطرح سعد الصغير مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قلي متى” بالتعاون مع الممثلة الهندية جينيفر ونجت.
تفاصيل أغنية قولي متى- GuliMata لسعد لمجرد، وجينيفر
أغنية قولي متى- GuliMata، تجمع بين الثقافة المغربية والهندية، وتم تصويرها في الهند، أما الفيديو كليب فقد حظي بمواصفات عالمية،قدم من خلالها قصة مستمدة من حكايات الحب التاريخية، وجسد فيها دور الحبيب الذي يتحدى كل المخاطر، لإنقاذ حبيبته الأميرة منالقصر، بعد أن أجبرها والدها الملك على الزواج من أحد الأمراء الأثرياء.
كلمات أغنية قلي لمتى
Jagi hu، Na soi hu
Khayalon mein tere، khoi hu
Jagi hu، Na soi hu
Khayalon mein tere، khoi hu
آه قولي متى أشوفك أنا متى
عيّاني الشوق
ناره هايجه في قلبي
أي ياي ياي ياي
كي ندير أنا نخبي حبك أنا
حالي مفضوح أنا من اللي بيا
أي ياي ياي ياي
Izhaar hua، humey bhi pyaar hua
Mulaaqaat ki hai، ghadi ab
ay yay yay yay
Neend me bhi، labo pe naam tera
Banke mai rahu
teri parchaai ay yay yay yay
خليتيني بلا بيك مهموم
مُحال واش باقي غنفرح في يوم
أش من دنيا غادي بغيابك نعيش
واخا نبغي ننساك قلبي ما يبغي
Tujhey mere liye، mujhey tere liye
Hai banaya gyaa oh
harjaai jayi yay yay yay
When When
What time When When
When When
What time When When
When When
What time When When
When When
What time When When
عشقك جنون واكتر من الجنون
ما نويت فيوم غنعيش بحاله
أي ياي ياي ياي
مادات العيون ارحمي هاد العيون
ما شافت نوم غي الليل وموالو
أي ياي ياي ياي
Khushi khushi pehna، tera diya gehna
Kitna kangan jachay، dekh kalai
yay yay yay
Tujhey mere liye، mujhey tere liye
Hai banaya gyaa، oh harjaai jayi
ay ay ay
خليتيني بلا بيك مهموم
مُحال واش باقي غنفرح في يوم
أش من دنيا غادي بغيابك نعيش
واخا نبغي ننساك قلبي ما يبغي
Guli Mata nshoufak ana mata
Ayany elshouq naro hayja fi galbi
ay yay yay yay
Nened main bhi laboon bhi naam tera
banke mera hoon tere parchaaee
ay yay yay yay