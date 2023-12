"كل عام وأنتي نبض القلب".. سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان المغربي سعد لمجرد على الإحتفال بعيد ميلاد والدته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وشارك لمجرد صورة لوالدته، وعلق عليها قائلًا: “ميمتي كل عام وانتي نبض القلب ديالي وانتي حبي وانتي كل ما عندي، الله يحفظك لياو يزيد فراحتك ويعطيك صحيحتك ويفرح قلبك ويقدرني بش نرضيك”.





سعد لمجرد يطرح أغنية “قلي متى”





وطرح سعد الصغير مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “قلي متى” بالتعاون مع الممثلة الهندية جينيفر ونجت.





تفاصيل أغنية قولي متى- GuliMata لسعد لمجرد، وجينيفر





أغنية قولي متى- GuliMata، تجمع بين الثقافة المغربية والهندية، وتم تصويرها في الهند، أما الفيديو كليب فقد حظي بمواصفات عالمية،قدم من خلالها قصة مستمدة من حكايات الحب التاريخية، وجسد فيها دور الحبيب الذي يتحدى كل المخاطر، لإنقاذ حبيبته الأميرة منالقصر، بعد أن أجبرها والدها الملك على الزواج من أحد الأمراء الأثرياء.



كلمات أغنية قلي لمتى





Jagi hu، Na soi hu

Khayalon mein tere، khoi hu

Jagi hu، Na soi hu

Khayalon mein tere، khoi hu

آه قولي متى أشوفك أنا متى

عيّاني الشوق

ناره هايجه في قلبي

أي ياي ياي ياي

كي ندير أنا نخبي حبك أنا

حالي مفضوح أنا من اللي بيا

أي ياي ياي ياي

Izhaar hua، humey bhi pyaar hua

Mulaaqaat ki hai، ghadi ab

ay yay yay yay

Neend me bhi، labo pe naam tera

Banke mai rahu

teri parchaai ay yay yay yay

خليتيني بلا بيك مهموم

مُحال واش باقي غنفرح في يوم

أش من دنيا غادي بغيابك نعيش

واخا نبغي ننساك قلبي ما يبغي

Tujhey mere liye، mujhey tere liye

Hai banaya gyaa oh

harjaai jayi yay yay yay

When When

What time When When

When When

What time When When

When When

What time When When

When When

What time When When

عشقك جنون واكتر من الجنون

ما نويت فيوم غنعيش بحاله

أي ياي ياي ياي

مادات العيون ارحمي هاد العيون

ما شافت نوم غي الليل وموالو

أي ياي ياي ياي

Khushi khushi pehna، tera diya gehna

Kitna kangan jachay، dekh kalai

yay yay yay

Tujhey mere liye، mujhey tere liye

Hai banaya gyaa، oh harjaai jayi

ay ay ay

خليتيني بلا بيك مهموم

مُحال واش باقي غنفرح في يوم

أش من دنيا غادي بغيابك نعيش

واخا نبغي ننساك قلبي ما يبغي

Guli Mata nshoufak ana mata

Ayany elshouq naro hayja fi galbi

ay yay yay yay

Nened main bhi laboon bhi naam tera

banke mera hoon tere parchaaee

ay yay yay yay