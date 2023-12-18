بصور من الكواليس شيرين رضا تروج لـ الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة شيرين رضا للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر صورة من لوكيشن التصوير وعلقت عليها قائلة: "تصوير وبينا ميعاد ٢"

وفي سياق متصل، يذكر أنه يواصل فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد" للجزء الثاني وذلك بعد نجاح الجزء الأول، ومن المتوقع عرضه في بداية 2024. يشارك نفس الفريق الفني، وتنضم الفنانة أميرة أديب. صبري فواز استفسر عن رأي الجمهور حول جزء ثانٍ عبر فيسبوك، وحظي بتفاعل إيجابي.

اشادات الجمهور بمسلسل “وبينا ميعاد”

تمكن المسلسل "وبينا ميعاد" من خلق جوًا من المتعة والمصداقية الفريدة من خلال أحداثه الملهمة ونجومه الذين أصبحوا لا يتجزءون من حياة المشاهدين.

المسلسل نال إعجاب الجمهور بتقديمه لقضايا اجتماعية بشكل واقعي ومؤثر. يركز على قضايا الشباب والأسرة، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، بطولة صبري فواز وشيرين رضا ومدحت صالح.

"وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج هاني كمال. يستكشف المسلسل تفاصيل الحياة ومشكلات الأسرة في الطبقة المتوسطة بطريقة كوميدية إجتماعية.

ما هو فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد"؟

ونال مسلسل "وبينا ميعاد" إعجاب الجمهور منذ بداية عرض الحلقات الأولي منه حتي الحلقة الثلاثون منه ولقي المسلسل تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والمسلسل من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، خالد أنور، بسمة، وفاء صادق، داليا شوقي، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح، محمد العزازي ونخبة أخري من النجوم.

ما هي أحداث مسلسل “وبينا ميعاد” ؟

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.