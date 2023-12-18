رضا البحراوي يحتل المركز الثاني في تريند يوتيوب بـ "أنا الحدوتة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي، خلال الساعات الأخيرة تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه لأحدث أعمالهالغنائية والتي تحمل اسم "أنا الحدوتة"، على طريقة Lyrics Video على موقع الفيديوهات اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وحصد البحراوي 88 ألف مشاهدة على يوتيوب ليحتل المركز الثاني ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على التطبيق.









استعداده لطرح الأغنية

وكان رضا قد استعد لطرح الأغنية الجديدة، عقب انتهائه من تسجيلها الأيام الماضية بأحد استديوهات الصوت، ويذكر أن الفنان رضاالبحراوى، حصل الأسبوع الماضي على جائزة أفضل مطرب شعبى لعام 2023 فى مهرجان وشوشة، وقام بإهداء الجائزة إلى جمهوره.. أغنية "أنا الحدوتة" من كلمات محمد عنتر، وألحان رضا البحراوى ومصطفى حجاج، وتوزيع موسيقى محمد حريقة، ومن إنتاج "هايميوزيك" طارق عبد الستار، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".





كلمات أغنية أنا الحدوتة

وتقول كلماتها: أنا الحدوتة اللى شغلاكم وتعباكم بقالها سنين

مسلك نيتى ليكم وانتوا مش سالكين

بتناموا تقوموا على سيرتى، كلام يتقال وانا فى غيبتى

ده ميقللش من هيبتى

ولا يعملكوا بنى آدمين

عمال تقول انا ورق حطيت عليك كام سنة

ابو غل من غله اونطه فى الجدعنة

فاهم الرجولة غلط

معووج عايز يتظبط

فاضى وآخرك هوا

زى اللى كبر اتعبط

رايح وجاى تترسم ماشية معاك بالعشم

اكمنى حارقك اوى قلبت معاك بالغشم

ياعم فووق واصطبح

ده الغل منك طفح

اصفر وسماووى

تايه وعامل شبح

النجم فوق فى السماء

معروف صحيح انما

من فترة مش باين

زى الفاضى واترمى

اعمل حساب واقعتك

هو انت فين شغلتك

كرهوك عشان كداب

و فى حتة مش حتتك

حراق عليك بالقوى

منى كمان مستوى

احنا اللى مشغلناش ولا ضعيف ولا قوى

البابا ودى شغلتى

حبة عيال تتلغى

بشوط اللى بييجى

بييجى على سكتى

سمعت عندك انا

بقالى شوف كام سنة

راحت عليك يا زميلى

فبلاش تقول انا وانا