انت الأن تتابع خبر رانيا يوسف تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائمًا ما تهتم الفنانة الجميلة رانيا يوسف بمشاركة متابعيها أحدث صورها، وهذا ما قد قامت به مؤخرًا بالفعل، فقد قامت بنشر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات من خلال خاصية ستوري، وقد تألقت من خلالها بإطلالة أنيقة ومتميزة كالعادة، فنالت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وقد ظهر ذلك من خلال تعليقاتهم الرقيقة.

رانيا يوسف تتألق بجمبسوت تايجر

قامت الفنانة رانيا يوسف خلال الساعات القليلة الماضية بمشاركة متابعيها صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر خصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فقد قامت بارتداء جمبسوت متميز باللونين الأبيض والأسود ونقشة التايجر، واستطاعت من خلاله أن تكشف عن رشاقتها وأناقتها.

وعن الناحية الجمالية، اختارت رانيا بعض لمسات المكياج المتناسقة لتبرز من خلالها مدى جمال ورقة ملامحها، فاعتمدت على اختيار الألوان الترابية الناعمة، التي نجحت من خلالها أن تبرز مدى جمال عيونها، بالإضافة إلى أنها اختارت أحمر الشفاة باللون البيج الناعم، مما ساعدها على أن تطل بإطلالة أنيقة ومتناسقة.

هذا بالإضافة إلى أنها اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل، وقد تناسبت مع إطلالتها الأنيقة واللافتة، ولهذا نجحت أن تطل بإطلالة جذابة وأنيقة نالت على إعجاب العديد من محبيها ومتابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد ظهر ذلك من خلال تعليقاتهم الرقيقة.